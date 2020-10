Generix Group accompagne Carrefour France dans sa démarche d'interopérabilité numérique

(Boursier.com) — Generix Group, dans le cadre de sa participation au projet EURINV 19, du programme Connecting Europe Facility de la Commission Européenne, annonce l'adaptation de sa solution 'eInvoicing' aux nouvelles normes européennes avec Carrefour France.

EURINV19 est un consortium de 14 participants provenant de 8 états membres (Suède, Slovaquie, Irlande, Espagne, Royaume Uni, Italie, France et Pays Bas) collaborant à la mise en oeuvre de la norme européenne au sein des plateformes cloud d'e-invoicing .

Le projet est coordonné par IRTIC (Institute of Robotics, Technology, Information and Communication) de l'université de Valence en Espagne. Six opérateurs européens de plateforme 'cloud d'eInvoicing' y participent ainsi que huit entreprises utilisatrices et collectivités. Soutenu dans cette initiative par la DINUM (Direction interministérielle du numérique), Generix Group accompagne Carrefour France, utilisateur de sa solution d'eInvoicing, dans sa mise aux normes européennes de facturation électronique.

Au-delà de promouvoir auprès des entreprises et collectivités les normes européennes d'interopérabilité numérique, l'objectif du projet EURINV19 est d'implémenter auprès des opérateurs d'eInvoicing et des utilisateurs sélectionnés, les standards européens de la facture électronique en accord avec la directive 2014/55/EU, le règlement eIDAS et les réglementations nationales. Chaque bénéficiaire fera évoluer sa solution d'eInvoicing pour supporter les syntaxes de factures électroniques de la norme EN 16931 (UBL 2.1 et UN CEFACT CII) et l'interopérabilité à travers le réseau PEPPOL dont Generix Group est l'un des points d'accès certifié en France et au Benelux.

Carrefour France et Generix Group participent au projet afin d'intégrer les standards européens au sein de la solution d'eInvoicing utilisée par Carrefour France et déployée auprès de plusieurs milliers de ses fournisseurs. Grâce à ce projet, Carrefour France proposera de nouvelles facilités de facturation électronique à ses partenaires économiques et aidera les entreprises de tailles moyennes à déployer la facture électronique en promouvant les standards de l'interopérabilité numérique. L'évolution de la solution développée par Generix Group permettra à Carrefour France d'émettre des factures supportant les normes européennes vers ses clients privés et publics via les plateformes nationales telles que Chorus Pro.