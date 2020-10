Generix : douche froide

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Generix plonge de 13% à 6,8 euros à la mi-journée, plombé par son point trimestriel. L'éditeur de logiciels et de services applicatifs On Demand a vu son activité se contracter de 3% au second trimestre 2020-2021 à 19,2 ME et se montre prudent pour la suite de l'exercice. "L'hypothèse d'une normalisation progressive de l'activité économique à partir de septembre 2020 tarde à se vérifier, et amène la société à anticiper une légère décroissance de son revenu sur l'exercice 2020/2021. Les efforts menés sur la structure de coûts permettent d'anticiper un recul maîtrisé de la marge d'Ebitda, hors impact de l'effort consenti en Recherche & Développement".

Si les perspectives de développement à moyen terme seront probablement renforcées post-crise, le degré de maturité de la société dans le SaaS et le poids des Services dans le mix rendent le groupe plus sensible que certains pairs au manque de reprise sur le marché et à la dégradation de l'environnement, explique Oddo BHF. Compte tenu de ces éléments, et d'un bon parcours boursier sur 6 mois (+25%), le potentiel d'appréciation semble désormais plus limité au cours actuel, malgré une valorisation qui reste attractive vis-à-vis des pairs internationaux. Le broker dégrade ainsi la valeur à 'neutre' avec une cible maintenue à 8 euros.