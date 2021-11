Generix dévoile son plan stratégique 2025

(Boursier.com) — Generix dévoile son plan stratégique à horizon 2025 dans le cadre duquel il ambitionne de confirmer "sa position d'acteur mondial et de fleuron Français de la Tech en accélérant ses investissements sur Supply Chain Hub, sa plateforme de digitalisation de la Supply Chain 100% SaaS ainsi que sur les expertises métier et technologiques du Groupe".

Une autre composante du plan est une présence plus équilibrée entre l'Amérique et l'Europe et un centrage sur des industries majeures : Retail & E-Commerce, FMCG, Manufacturing et 3PL.