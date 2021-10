Generix : croissance des ventes de 5% sur le trimestre

(Boursier.com) — Sur le trimestre écoulé, le chiffre d'affaires de Generix ressort à 20,2 ME, en croissance de +5% vs Q1 2020-2021 et de +2% par rapport de 2019-2020.

Cette performance est principalement portée par l'activité à l'international et l'activité SaaS, en ligne avec la stratégie de développement du groupe.

Sur 6 mois, le chiffre d'affaires ressort à 41,5 ME, en croissance de 9% par rapport à S1 2020-2021 et de 4% par rapport au niveau pré-crise sanitaire.