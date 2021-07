Generix : bonne dynamique au 1er trimestre

(Boursier.com) — Sur le trimestre écoulé, le chiffre d'affaires du Groupe Generix ressort à 21,2 millions d'euros, en croissance de +12% par rapport au 1er trimestre 2020-2021 et de 6% par rapport au niveau pré-crise sanitaire (20,1 ME au T1 2019-2020).

Outre la bonne dynamique des ventes de licences, la croissance des nouvelles signatures SaaS, déjà constatée sur les trimestres précédents, accélère ce 1er trimestre avec +212% vs T1 2020-2021 et +144% vs T1 2019-2020 (période avant crise sanitaire). Ces nouveaux contrats SaaS, via la plateforme Generix Supply Chain Hub, ont été signés principalement en Espagne, au Brésil et en France.

Generix Group confirme ses objectifs de poursuite de la dynamique de signatures et de maintien des investissements en R&D et Sales et Marketing notamment en Amérique du Nord, et anticipe, pour l'exercice 2021-2022, une croissance à deux chiffres et une stabilité de la marge d'Ebitda.