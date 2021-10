General Motors veut doubler ses revenus d'ici 2030

(Boursier.com) — La directrice générale de General Motors, Mary Barra, a déclaré hier devant les investisseurs que le constructeur automobile américain prévoyait de doubler ses revenus d'ici 2030, avec les véhicules à combustion et le déploiement de nouveaux modèles électriques et de nouveaux services numériques pour rattraper Tesla, devenu la référence industrielle. GM estime que si ses plans réussissent, le groupe sera en mesure de réaliser un chiffre d'affaires annuel d'environ 280 milliards de dollars en 2030 et s'afficher une position de leader sur le segment des véhicules électriques aux États-Unis. Le directeur financier Paul Jacobson a déclaré que GM s'attendait à des marges bénéficiaires avant impôts de 12 à 14%, ce qui pourrait dépasser les niveaux actuels. Cela impliquerait des bénéfices annuels avant impôts pouvant atteindre 39 milliards de dollars. Jacobson a estimé que GM pourrait consacrer 9 à 10 milliards de dollars de dépenses d'investissement annuelles aux véhicules électriques et à d'autres initiatives, sans sacrifier les retours aux actionnaires.

GM prévoit que son activité de véhicules à combustion pourrait croître même si les revenus annuels des véhicules électriques atteignaient 90 milliards de dollars d'ici 2030, contre 10 milliards de dollars prévus en 2023. La société prévoit également de générer 80 milliards de dollars sur de nouvelles activités telles que le service de transport en véhicule autonome Cruise d'ici 2030.

Le management de GM poursuit donc son offensive, tentant de convaincre les marchés que le constructeur est capable de surpasser Tesla en termes de développement technologique et de rentabilité, alors que l'industrie automobile connaît une révolution technologique majeure. Barra et d'autres dirigeants de GM ont commencé une série de présentations de deux jours aux investisseurs, au centre technique du constructeur automobile à Warren, Michigan. La direction de General Motors pense que le groupe peut se transformer "de constructeur automobile à innovateur de plateforme". Barra a pris la tête de GM en 2014. Le cours de bourse s'est apprécié depuis (passant de la 'trentaine' à la 'cinquantaine' de dollars), mais sans commune mesure avec celui de Tesla, multiplié par 20 sur la période.