General Motors va augmenter son rythme de production dès lundi

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — General Motors va augmenter la production de plusieurs de ses modèles après avoir surmonté les difficultés initiales d'approvisionnement en pièces détachées. "Nos procédures de sécurité complètes fonctionnent bien, et nos fournisseurs ont fait un excellent travail en mettant en oeuvre leurs stratégies de retour au travail et leurs manuels de sécurité. Nous sommes maintenant en mesure d'augmenter la production pour répondre à la demande croissante des clients et à la forte demande des concessionnaires", a indiqué le constructeur de Détroit.

À partir de lundi, trois usines d'assemblage de crossover aux États-Unis et au Canada fonctionneront avec deux équipes de production, et trois usines d'assemblage américaines construisant des pick-up de taille moyenne et grande passeront d'une à trois équipes. En revanche, cinq autres usines américaines fonctionneront toujours avec une seule équipe.