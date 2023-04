General Motors : solide trimestre, prévisions annuelles relevées

(Boursier.com) — General Motors gagne du terrain en pré-séance à Wall Street après avoir relevé ses prévisions de bénéfice et de flux de trésorerie annuels en citant une demande plus forte que prévu et des prix plus élevés. Le constructeur automobile a dégagé sur les trois premiers mois de 2023 un profit net ajusté de 3,8 milliards de dollars, soit 2,21$ par action, contre un consensus logé à 1,72$. Les revenus ont augmenté de 11% à 39,99 milliards de dollars, contre 39,24 Mds$ attendus par les analystes. "Nous l'avons fait avec une solide discipline de production et d'inventaire et des prix cohérents", a déclaré Paul Jacobson, directeur financier de GM. "Dans l'ensemble, nous sommes confiants pour 2023".

Le constructeur a réalisé une très belle performance en Amérique du Nord, où les ventes ont augmenté de 18% pour atteindre 707.000 unités. A l'inverse, le groupe du Michigan continue de lutter en Chine, où ses ventes ont chuté de 25% à 462.000 véhicules au cours du trimestre.

Le constructeur de Détroit table désormais sur un bpa annuel compris entre 6,35 et 7,35 dollars, en hausse de 6 à 7 dollars par action, et a déclaré que les flux de trésorerie disponibles augmenteraient également de 500 millions de dollars pour atteindre une fourchette de 5,5 à 7,5 Mds$.