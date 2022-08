General Motors : retour du dividende !

(Boursier.com) — General Motors s'affiche dans le vert à Wall Street ce vendredi, alors que le constructeur automobile américain vient d'annoncer la reprise de son dividende et de ses rachats d'actions, après deux années de disette. GM avait suspendu dividendes et rachats en avril 2020, au début de la pandémie, qui avait durement affecté ses ventes et sa production. Le dividende restauré sera de 9 cents par titre et trimestre. Le premier sera payé le 15 septembre. Selon Mary Barra, directrice générale du groupe, l'expansion de GM sur le marché de l'automobile électrique et les plans de production domestique de batteries constituent des progrès améliorant la visibilité et renforçant la confiance de GM dans sa capacité à financer la croissance tout en restituant des capitaux aux actionnaires. Notons que le rival Ford avait précédemment annoncé le retour de son dividende à 15 cents par titre, niveau pré-pandémique.

GM prévoit aussi de reprendre les achats d'actions "opportunistes". Le conseil d'administration a augmenté la capacité dans le cadre de l'autorisation existante de rachats à 5 milliards de dollars.