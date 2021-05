General Motors : résultats meilleurs que prévu, la pénurie de puces pèse

General Motors : résultats meilleurs que prévu, la pénurie de puces pèse









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — General Motors bondit en pré-séance à Wall Street alors que le géant américain de l'automobile vient de dévoiler de solides trimestriels. Guère épargné par la pénurie mondiale de semi-conducteurs, GM estime que cette crise amputera son Ebit ajusté de 1,5 à 2 milliards de dollars cette année. Le constructeur anticipe néanmoins toujours un bénéfice net 2021 compris entre 6,8 et 7 ,6 Mds$ et un Ebit ajusté allant de 10 à 11 Mds$. Il vise même le haut de fourchette pour ce dernier indicateur. Le free cash-flow de la branche automobile est anticipé entre 1 et 2 Mds$.

Sur les trois premiers mois de 2021, la firme de Détroit a réalisé un profit net de 3 Mds$, un Ebit ajusté de 4,4 Ms$ pour des revenus en repli de 0,7% à 32,5 Mds$. Le bpa ajusté a atteint 2,25$ contre 62 cents un an plus tôt et 1,08$ de consensus. Le free cash-flow de la seule branche automobile est néanmoins ressorti négatif à -1,1 Md$.

La directrice générale de GM, Mary Barra, a déclaré dans une lettre aux actionnaires que l'investissement dans les véhicules électriques allait continuer à s'accélérer. "Nous continuerons de convertir les usines d'assemblage pour construire des VE et augmenter la capacité de nos cellules de batterie alors que nous progressons vers notre objectif de leadership en parts de marché de VE en Amérique du Nord... Nous serons à la tête de l'industrie pour commercialiser en toute sécurité la technologie de conduite autonome".