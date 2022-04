General Motors : résultats meilleurs qu'attendu au premier trimestre

(Boursier.com) — General Motors grimpe avant Bourse après avoir dégagé des bénéfices meilleurs qu'attendu au premier trimestre grâce à des ventes de véhicules à forte marge. Le constructeur automobile s'est en effet concentré sur les ventes de modèles plus chers avec des marges plus élevées compte tenu d'une production toujours limitée par des pénuries de puces et des perturbations dans la chaîne d'approvisionnement. Le bénéfice net de la période a atteint 2,9 milliards de dollars ou 1,35$ par action, contre un profit de 3 Mds$ un an plus tôt. En base ajustée, le bpa ressort à 2,09$ contre 1,68$ de consensus. Les revenus ont légèrement progressé à 35,98 Mds$. La patronne de GM, Mary Barra, a adressé un message optimiste aux investisseurs : "nous continuons à voir une forte opportunité au niveau des prix car il existe une demande pour notre produit".

GM s'attend à un bénéfice net annuel compris entre 9,6 et 11,2 Mds$, et a réaffirmé son objectif d'un EBIT ajusté allant de 13 milliards de dollars à 15 Mds$. GM a également réaffirmé son objectif de construire 400.000 véhicules électriques cette année et en 2023, mais au cours du dernier trimestre, la société ne détenait que 0,3% du marché des véhicules électriques aux États-Unis.