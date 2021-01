General Motors propulsé à Wall Street par les véhicules électriques

General Motors propulsé à Wall Street par les véhicules électriques









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le titre de General Motors a bondi mardi de 6,2%, pour finir à 47,82$, après l'annonce par le constructeur automobile américain d'un ambitieux projet de développement de véhicules électriques. Il s'agit d'un record pour l'action GM depuis son retour en Bourse en 2010, suivant sa mise en faillite liée à la crise financière de 2008 et son sauvetage par l'Etat américain.

Mary Barra, la directrice générale du géant de Detroit, a ainsi annoncé mardi le lancement d'une nouvelle filiale, baptisée BrightDrop, qui proposera des véhicules utilitaires électriques et dont le premier client sera la compagnie de transport de colis FedEx (+1,5%). Brightdrop proposera un écosystème complet dans l'électrification automobile, allant des véhicules aux logiciels en passant par les services associés.

Les 500 premières unités de la camionnette EV600 seront livrées à FedEx d'ici la fin de l'année et les livraisons aux autres clients commenceront début 2022, a précisé Mary Barra, qui s'exprimait à l'occasion du Consumer Electronics Show (CES) qui se tient en ligne cette année pour cause de pandémie de Covid-19.

Le secteur naissant des véhicules commerciaux électriques devrait connaître un essor important dans les années à venir, profitant de politiques de transition énergétique et de la hausse du marché des livraisons. Le développement du e-commerce devrait ainsi se poursuivre après la crise du coronavirus, qui a modifié durablement les habitudes de consommation. GM estime ainsi que le marché américain de la livraison de colis et de denrées alimentaires atteindra plus de 850 milliards de dollars d'ici 2025.

Sur ce marché, General Motors va se trouver en concurrence avec de nombreuses autres sociétés, à commencer par son concurrent américain Ford Motor (+5,1%), mais aussi des start-up comme Rivian, Arrival et Canoo, qui développent des véhicules commerciaux électriques pour des clients allant d'Amazon à Hyundai Motor.