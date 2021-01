General Motors : nouveau record après un accord avec Microsoft

(Boursier.com) — L 'action du géant automobile américain General Motors a flambé mardi de 9,7% à Wall Street, pour finir à 54,84$, un nouveau record, après l'annonce d'un partenariat avec Microsoft (+1,6%) pour accélérer la commercialisation de voitures autonomes.

Le groupe informatique a ainsi annoncé mardi qu'il apportait plus de 2 milliards de dollars à Cruise, la filiale de voitures autonomes de GM. Cette filiale à laquelle GM, Honda et d'autres investisseurs ont contribué, est désormais valorisée à plus de 30 Mds$.

Ce "partenariat stratégique de long terme" est destiné à "accélérer la commercialisation des véhicules autonomes", grâce à des collaborations au niveau de l'ingénierie ou du cloud, a indiqué Microsoft. Dan Ammann, le directeur général de Cruise, a estimé que Microsoft, "en tant que référence dans la démocratisation de la technologie, nous aidera à multiplier nos capacités à commercialiser notre flotte de véhicules autonomes, entièrement électriques et partagés.

L'action GM avait déjà atteint des sommets la semaine dernière, après l'annonce par le premier constructeur automobile américain d'un ambitieux projet de développement de véhicules électriques. Mary Barra, la directrice générale du géant de Detroit, avait annoncé le lancement d'une nouvelle filiale, baptisée BrightDrop, qui proposera des véhicules utilitaires électriques et dont le premier client sera la compagnie de transport de colis FedEx. Brightdrop proposera un écosystème complet dans l'électrification automobile, allant des véhicules aux logiciels en passant par les services associés.