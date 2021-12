General Motors : le patron de Cruise évincé par Mary Barra ?

(Boursier.com) — General Motors a annoncé en fin de semaine dernière que Dan Ammann, DG de Cruise, société californienne de GM dédiée aux véhicules autonomes, quittait l'entreprise. Kyle Vogt, président de Cruise et directeur technique, assumera les fonctions de directeur général par intérim. De plus, Wesley Bush, l'ancien président-directeur général de Northrop Grumman et membre du conseil d'administration de GM, rejoindra le conseil d'administration de Cruise. Parallèlement à ce changement de leadership, GM accélérera la stratégie détaillée par la société lors de sa récente journée d'investisseurs, dans le cadre de laquelle Cruise jouera un rôle essentiel dans la création de la plateforme de véhicules autonomes de GM, à l'heure où le constructeur s'attaque agressivement aux marchés 'AV' au-delà du covoiturage et de la livraison.

Selon l'agence Bloomberg, le CEO de Cruise aurait en fait été limogé par la DG de GM, Mary Barra, en raison d'un désaccord concernant la mission et le calendrier de l'introduction en bourse de l'entité.