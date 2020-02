General Motors : la grève aux Etats-Unis plombe les résultats

(Boursier.com) — General Motors anticipe une stabilité de ses bénéfices cette année, les conditions défavorables sur les marchés américain et chinois compensant le lancement de nouveaux modèles de camions et de gros SUV. Le constructeur américain table ainsi sur un bpa ajusté compris entre 5,75 et 6,25 dollars contre un consensus de 6,24$. Pénalisé par une grève de 40 jours dans ses usines américaines (dont le coût total est estimé à 3,6 Mds$), le groupe a vu ses bénéfices fondre au quatrième trimestre même si ces derniers sont ressortis supérieurs aux attentes des analystes. Le bpa ajusté s'est établi à 0,05$, contre 1,43$ l'année précédente, et 1 cent de consensus. En incluant les coûts de restructuration, GM a essuyé une perte nette de 194 M$, soit 16 cents par action. Les revenus ont reculé de près de 20% à 30,1 Mds$.