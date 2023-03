General Motors : l'unité de conduite autonome Cruise réduit ses coûts

(Boursier.com) — Cruise , unité de General Motors dans les véhicules autonomes, va réduire ses dépenses cette année, selon un haut dirigeant cité par Reuters. Les pertes croissantes des entreprises de véhicules autonomes ont suscité des inquiétudes chez les investisseurs, rappelle l'agence, qui indique que GM a "consommé" près de 2 milliards de dollars sur Cruise l'année dernière. "Nous continuerons à examiner le matériel, les logiciels - à la fois en termes de coûts des composants et de quantité de composants sur le véhicule - et continuerons à réduire les coûts à mesure que nous progressons", a déclaré le directeur des opérations de Cruise, Gil West, lors d'une conférence technologique, sans chiffrer le niveau des dépenses cette année... Rappelons que Waymo, concurrent de Cruise et unité d'Alphabet dans les technologies de conduite autonome, a réduit ses effectifs de 8% en 2023.

Cruise propose un service limité à San Francisco avec une petite flotte de Chevrolet Bolt équipées d'une technologie sans conducteur. L'entité de GM a accumulé un peu plus d'un million de kilomètres sans conducteur. Cruise développe par ailleurs un véhicule entièrement autonome appelé Origin.