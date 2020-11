General Motors fait marche arrière sur Nikola (-26%!)

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — General Motors préfère prendre ses distances sur le dossier Nikola, ce fabricant de camions électriques et à hydrogène, avec lequel le constructeur américain avait conclu début septembre un accord très remarqué.

Depuis, Nikola s'est retrouvé englué dans une enquête des autorités boursières, et son président-fondateur Trevor Milton a dû démissionner fin septembre sur fond de soupçons de fraude. La start-up aurait ainsi notamment surévalué les capacités de ses premiers camions lors de tests.

Si General Motors n'a pas mis fin à cet accord, Nikola et GM ont indiqué lundi dans un communiqué que le projet ne prévoit désormais plus de prise de participation au capital de la start-up, alors que GM était censé acquérir 11% des actions de la société pour un montant de l'ordre de 2 milliards de dollars.

Un simple protocole d'accord "non contraignant"

A la Bourse de New York, l'action Nikola s'est effondrée lundi de plus de 26% après ces informations, tandis que le titre de General Motors reculait de 1,8% en séance. Malgré ce plongeon, le titre Nikola affiche encore un doublement de sa valeur depuis son introduction en Bourse début juin dernier.

Selon la dernière version du projet, devenu un simple protocole d'accord "non-contraignant" et "encore sujet à discussion", GM s'en tiendra à la seule fourniture de son système de piles à combustible Hydrotec pour les semi-remorques destinés aux moyennes et longues distances développés par Nikola.

Nikola a précisé qu'il abandonnait par ailleurs l'idée de fabriquer son SUV "Badger", et qu'il prévoyait de rembourser tous les clients ayant versé une avance. Initialement, il était prévu que GM fasse homologuer et assemble ce SUV de Nikola, à la fois en version à batteries et à pile à combustible.