General Motors : électrisant ?

(Boursier.com) — General Motors a rehaussé hier ses estimations de cash flow 2022 et affiché de belles perspectives à moyen terme, tablant notamment sur une rentabilité dans les véhicules électriques d'ici 2025. A l'occasion de sa journée investisseurs à New York, GM a indiqué anticiper désormais un flux de trésorerie disponible automobile ajusté pour l'année 2022 allant de 10 à 11 milliards de dollars, mettant à jour les prévisions antérieures qui allaient de 7 à 9 milliards de dollars. GM a resserré ses estimations d'EBIT ajusté 2022 entre 13,5 milliards de dollars et 14,5 milliards de dollars, contre une guidance antérieure de 13 à 15 milliards de dollars. Pour la période allant de 2023 à 2025, le groupe prévoit une croissance des ventes au rythme de 12%, avec un objectif de plus de 225 milliards de dollars, avec les volumes dans l'électrique et les revenus software. Les revenus dans l'automobile électrique sont attendus à plus de 50 milliards de dollars en 2025. Le portefeuille du groupe dans l'électrique est attendu "fortement rentable" en 2025 en Amérique du Nord...