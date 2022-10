General Motors : des ventes record !

(Boursier.com) — General Motors, le constructeur automobile américain, grimpe avant bourse à Wall Street, le groupe ayant publié pour le troisième trimestre des profits supérieurs aux attentes de marché et des ventes record. GM a affiché un bénéfice trimestriel de 3,3 milliards de dollars, en croissance de 37% en glissement annuel, avec la reprise de la production suite aux problèmes de supply chain. Les revenus se sont envolés à 41,9 milliards de dollars, contre 26,8 milliards un an plus tôt. Le constructeur a réaffirmé ses prévisions. Mary Barra, la directrice générale du groupe, évoque une amélioration des conditions d'approvisionnement et ajoute que GM "gère activement les vents contraires". Le groupe indique avoir reçu 170.000 réservations pour sa nouvelle Chevrolet Silverado électrique. GM estime avoir capturé 8% du marché américain de l'automobile électrique sur le trimestre, avec sa Chevrolet Bolt et le Bolt EUV.