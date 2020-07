General Motors : des pertes moins lourdes que prévu

General Motors : des pertes moins lourdes que prévu









(Boursier.com) — General Motors, le géant automobile de Detroit, a publié pour le second trimestre un déficit moins lourd que prévu. La perte ajustée trimestrielle s'est établie ainsi à 758 millions de dollars et 50 cents par titre, contre un bénéfice ajusté de 2,4 milliards de dollars soit 1,64$ par titre un an plus tôt. Le consensus était d'environ 2$ par titre de perte ajustée sur la trimestre clos. Les revenus se sont effondrés quant à eux de 53% en glissement annuel à 16,8 milliards de dollars, contre un consensus de 16,2 milliards de dollars. L'impact financier de la pandémie a été brutal, le free cash flow trimestriel des activités automobiles étant ressorti négatif de... 9 milliards de dollars.