General Motors dépasse les attentes

(Boursier.com) — General Motors, le constructeur automobile de Detroit, a annoncé des résultats en forte baisse, dépassant néanmoins les attentes de marché. Pour le premier trimestre, alors que certaines opérations ont été suspendues du fait de la pandémie, GM a réalisé un bénéfice net de 294 millions de dollars soit 17 cents par action, contre 2,16 milliards sur la période correspondante de l'an dernier. Le bénéfice ajusté par action a décliné à 62 cents, contre 1,41$ un an plus tôt et 40 cents de consensus FactSet. Les revenus ont reculé de 6,2% à 32,7 milliards de dollars, contre un consensus FactSet de 32,1 milliards de dollars. Les ventes US ont baissé de 7%. Le groupe a suspendu son dividende et ses rachats de titres afin de préserver sa trésorerie.