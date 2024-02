General Motors : Cruise va reprendre ses tests dans la conduite autonome

(Boursier.com) — Cruise , l'unité de General Motors dédiée à la conduite autonome, se préparerait à reprendre les tests de ses robotaxis sur route après leur suspension, selon l'agence Bloomberg, qui note que la compagnie se concentre sur l'apport d'un service à Houston et Dallas. Les tests reprendraient donc dans les prochaines semaines. Cruise avait suspendu ses activités aux USA en octobre suite à un incident survenu à San Francisco, où l'un de ses robotaxis avait traîné un piéton percuté par un autre véhicule. L'unité de conduite autonome serait donc sur le point de reprendre les tests, Houston et Dallas apparaissant comme des sites potentiels, après l'immobilisation de sa flotte l'année dernière. Bloomberg cite des personnes connaissant le sujet. Cruise LLC serait en pourparlers avec des responsables de plusieurs zones métropolitaines, dont les deux villes du Texas, sur la reprise des tests sur la voie publique avec des chauffeurs de sécurité, ont déclaré deux sources de Bloomberg, qui ont demandé à ne pas être identifiées car les délibérations sont privées. Avant de suspendre ses opérations pour des raisons de sécurité en octobre, l'entreprise possédait des centaines de voitures à San Francisco et un plus petit nombre à Austin, Houston et Phoenix.