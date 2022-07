General Motors : comptes mitigés

(Boursier.com) — General Motors recule avant bourse à Wall Street. Le constructeur automobile de Detroit se prépare au ralentissement économique en réduisant ses dépenses et en limitant les embauches, mais réaffirme dans le même temps ses estimations annuelles de profits, citant une demande inattendue. Le groupe annonce aussi des accords pluriannuels avec LG Chem et Livent Corp pour sécuriser des matériaux clés utilisés dans la production de batteries pour véhicules électriques. Sur le deuxième trimestre, GM a révélé un bénéfice net attribuable aux actionnaires de 1,69 milliard de dollars, contre 2,84 milliards un an plus tôt. Les revenus se sont améliorés à 35,8 milliards de dollars, contre 34,2 milliards un an avant. L'Ebit ajusté a été de 2,34 milliards, contre 4,11 milliards un an auparavant. Le groupe s'attend toujours à être en mesure d'atteindre ses estimations annuelles.