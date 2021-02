General Motors affecté par la pénurie temporaire de semi-conducteurs

(Boursier.com) — General Motors publie ce jour des résultats de bonne facture pour son quatrième trimestre et l'exercice clos, mais prévient d'un impact sur l'Ebit ajusté 2021 allant de 1,5 à 2 milliards de dollars de la pénurie temporaire de semi-conducteurs affectant l'industrie. Pour le trimestre clos, le constructeur automobile américain a affiché un bénéfice ajusté par action de 1,93$ à comparer à un consensus de 1,62$. Les revenus totalisent quant à eux 37,5 milliards de dollars, contre 36,9 milliards de dollars de consensus. Sur l'exercice clos, le bpa se monte à 4,33$ et le bpa ajusté à 4,9$. Le bénéfice net annuel se situe à 6,4 milliards de dollars et l'Ebit ajusté à 9,7 milliards de dollars. Le free cash flow automobile ajusté est de 2,6 milliards. L'Ebit ajusté annuel nord-américain ressort à 9,1 milliards, alors que celui de l'international est négatif de 0,5 milliard.

Pour l'exercice 2021, le bénéfice ajusté par action est attendu entre 4,5 et 5,25$, alors que l'Ebit ajusté est anticipé entre 10 et 11 milliards de dollars. Le free cash flow automobile ajusté est attendu entre 1 et 2 milliards de dollars.