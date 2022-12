General Mills : relève ses objectifs annuels

(Boursier.com) — General Mills recule en pré-séance à Wall Street malgré des résultats supérieurs aux attentes des analystes et le relèvement de ses prévisions pour l'ensemble de l'année. Sur son deuxième trimestre fiscal, le groupe agroalimentaire américain connu notamment pour ses marques Häagen-Dazs, Old El Paso ou Géant Vert a enregistré un bénéfice net de 605,9 millions de dollars, ou 1,01 dollar par action, contre un profit de 597,2 M$ ou 97 cents par titre un an plus tôt. Le bpa ajusté est ressorti à 1,10$, contre un consensus de 1,07$. Le chiffre d'affaires a atteint 5,22 Mds$ (+3,9%), contre 5,19 Mds$ anticipés par le marché. Le producteur de denrées alimentaires a été aidé par des prix plus élevés qui n'ont été que partiellement compensés par l'augmentation des coûts des intrants.

Le fabricant de céréales Cheerios s'attend désormais à ce que ses ventes nettes organiques augmentent de 8% à 9% au cours de l'exercice 2023, contre une progression de 6% à 7% visée jusqu'ici. La société prévoit également une amélioration de 4 à 6% de son bpa ajusté annuel (à taux de change constants), par rapport à une fourchette précédente de 2% à 5%.