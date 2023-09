General Mills maintient le cap à Wall Street

(Boursier.com) — General Mills, le géant alimentaire américain, connu notamment pour ses marques Häagen-Dazs, Old El Paso ou Géant Vert, a publié pour son premier trimestre fiscal 2024 des ventes en croissance de 4% à 4,9 milliards de dollars, avec une expansion organique de 4%. Le bénéfice opérationnel a reculé de 14% à 930 millions, alors que le bénéfice opérationnel ajusté a progressé de 2% à 899 millions. Le bénéfice ajusté dilué par action a été de 1,09$, légèrement supérieur au consensus de marché, en repli de 1% à devises constantes. Le consensus était logé à 1,08$ de bénéfice ajusté par action sur la période, pour 4,88 milliards de dollars de revenus. General Mills réaffirme par ailleurs ce mercredi ses estimations au titre de l'exercice fiscal 2024 en cours. La croissance organique des ventes est ainsi attendue entre 3 et 4%, alors que le bénéfice opérationnel ajusté et le bpa ajusté dilué sont anticipés en hausse de 4 à 6% à devises constantes.