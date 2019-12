General Mills grimpe, trimestriels convaincants

General Mills grimpe, trimestriels convaincants









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — General Mills gagne du terrain avant bourse à Wall Street, suite à la publication de ses résultats financiers trimestriels. Le groupe alimentaire américain n'a donc pas démérité pour le second trimestre fiscal, clos fin novembre 2019, affichant sur la période un bénéfice net de 581 millions de dollars et 95 cents par titre, contre 343 millions de dollars un an plus tôt. Le bénéfice ajusté par action a représenté 95 cents, contre un consensus de 88 cents. Les ventes se sont élevées à 4,42 milliards de dollars, contre 4,41 milliards sur la période correspondante de l'an dernier et 4,43 milliards de consensus. Les ventes de détail en Amérique du Nord ont été conformes aux attentes. Le groupe a réaffirmé sa guidance 2020 de bpa ajusté en croissance de 3-5%.