General Mills : géant vert !

(Boursier.com) — General Mills pointe en timide hausse avant bourse à Wall Street, alors que le groupe agroalimentaire américain connu notamment pour ses marques Häagen-Dazs, Old El Paso ou Géant Vert, vient de publier ses résultats du quatrième trimestre fiscal et de l'exercice 2022. Sur l'année, les ventes ont totalisé 19 milliards de dollars et augmenté de 5%, avec une progression organique de 6%. Le profit opérationnel s'est apprécié de 11% à 3,5 milliards de dollars. A devises constantes, il a grimpé de 2% sur une base ajustée. Le bénéfice dilué par action a été de 4,42$, en hausse de 17% sur l'exercice, alors que le bpa ajusté s'est apprécié de 4% à 3,94$. Sur le dernier trimestre, les ventes ont augmenté de 8% à 4,9 milliards de dollars, avec une performance organique de 13%. Le bénéfice opérationnel a flambé de 85% à 1 milliard de dollars, alors que le profit opérationnel ajusté hors effets de change s'est amélioré de 21%. Le bpa ajusté a grimpé de 23% à 1,12$. Le consensus était de 1,01$ de bpa ajusté pour 4,8 milliards de dollars de facturations. Le groupe renforce de 6% son dividende. Pour l'exercice 2023, il anticipe une croissance organique de 4 à 5%, ainsi qu'un bpa dilué ajusté stable ou en hausse jusqu'à 3% à devises constantes.