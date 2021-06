General Mills : bénéfices trimestriels en repli

(Boursier.com) — General Mills recule en pré-séance malgré la publication de comptes trimestriels supérieurs aux attentes des analystes. Le groupe alimentaire a dégagé sur son quatrième trimestre fiscal un bénéfice net de 416,8 millions de dollars, soit 68 cents par action, contre 625,7 M$ et 1,02 dollar par action un an plus tôt. Le bpa ajusté est tombé à 91 cents, contre 1,10 dollar un an plus tôt, et 85 cents de consensus. Les ventes nettes ont reculé de 10% à 4,5 Mds$ (-6% en organique) mais ressortent supérieures aux attentes et la marge brute ajustée est passée sur un an de 36,1% à 34,5% (34,7% de consensus).

"Nous entrons dans l'exercice 2022 prêts à rivaliser et à gagner dans un environnement de consommation très dynamique. Nous prenons des mesures pour faire face aux pressions sur les coûts à court terme tout en restant concentrés sur les opportunités de croissance à long terme que nous saisirons grâce à notre stratégie Accelerate", a déclaré Jeff Harmening, PDG de GM.