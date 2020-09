General Mills bat le consensus

(Boursier.com) — General Mills, le groupe alimentaire américain connu pour sa marque Cheerios, a dépassé le consensus sur le trimestre clos et rehaussé son dividende. Pour le premier trimestre fiscal, le bénéfice net est ressorti à 639 millions de dollars, 1,03$ par titre, contre 521 millions de dollars un an avant. Le bénéfice ajusté par action a représenté 1$ (+28%), contre 87 cents de consensus. Les revenus trimestriels sont ressortis à 4,36 milliards de dollars, contre 4 milliards un an plus tôt et 4,22 milliards de consensus FactSet. Le groupe a déclaré par ailleurs un dividende trimestriel de 51 cents, en hausse de 4% et payable le 2 novembre. Le groupe ne fournit pas d'estimations 2021 du fait de la pandémie.