General Electric va encore réduire les effectifs de sa branche aviation

(Boursier.com) — General Electric va encore tailler dans les effectifs de sa branche aviation. Le conglomérat américain a en effet averti ses employés que d'autres suppressions d'emplois sont à venir en raison de l'impact de la pandémie sur les voyages aériens commerciaux, même avec la promesse d'un vaccin à l'horizon. Dans un message vidéo interne consulté par le 'Wall Street Journal', le nouveau patron de GE Aviation, John Slattery, affirme que les conditions commerciales sont difficiles et que l'unité devra diminuer de taille et réduire ses coûts au cours des 18 prochains mois.

"Les prévisions de revenus et de bénéfices non seulement pour cette année mais aussi pour l'année prochaine et l'année suivante sont fondamentalement inférieures à ce que nous avions prévu ou budgété à l'origine", a souligné le dirigeant, à la tête de GE Aviation depuis septembre. Davantage d'emplois seront perdus, a-t-il ajouté, mais les réductions devraient être plus ciblées que les deux séries de licenciements du début de l'année qui ont finalement débouché sur l'élimination de 25% des 52.000 employés de la division dans le monde. Le nombre d'emplois concernés par cette nouvelle restructuration n'a pas filtré.