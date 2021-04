General Electric : tombe dans le rouge au premier trimestre

(Boursier.com) — Plombé par sa branche aéronautique, General Electric fait état de résultats en net retrait au premier trimestre. Sur la période, le conglomérat américain a même essuyé une perte nette de 2,87 Mds$ ou 33 cents par titre contre un profit de 6,16 Mds$ et 70 cents par action un an plus tôt. Sur une base ajustée, le bénéfice net recule de 1,03 Md$ à 828 M$, soit 3 cents par titre, contre un consensus de 1 cent. Les revenus ont reculé de 12% à 17,12 Mds$, légèrement sous les attentes des analystes. Le groupe a brûlé 845 M$ de cash contre 666 M$ attendus par le consensus.

"Nous nous orientons davantage vers l'offensive et la saisie d'opportunités dans la transition énergétique, la santé de précision et l'aviation du futur", a déclaré le directeur général, Larry Culp. "Je suis convaincu que nous sommes bien positionnés pour générer une croissance rentable, atteindre des marges de flux de trésorerie disponibles proches de 10% au fil du temps et créer de la valeur à long terme pour les actionnaires".

GE a réitéré ses perspectives pour l'ensemble de l'année 2021, à savoir une croissance organique du chiffre d'affaires de GE Industrial comprise entre 1 et 4%, une marge bénéficiaire industrielle ajustée en croissance organique de plus de 250 points de base et un bpa ajusté allant de 0,15 à 0,25$. Le flux de trésorerie disponible de GE Industrial est anticipé entre 2,5 et 4,5 Mds$.