General Electric soigne son bilan

General Electric soigne son bilan









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — General Electric a annoncé des mesures afin de réduire sa dette. Le géant industriel américain veut abaisser sa dette de 14,5 milliards de dollars dès cette année et confirme son objectif de retour à un cash flow positif l'année prochaine. Le groupe a préfinancé 2,5 milliards de paiements de pension pour les trois prochaines années et remboursé 1,5 milliard de crédit à GE Capital, dans le cadre de transactions finalisées cette semaine. En 2020, le GE prévoit donc de réduire au total de 14,5 Mds$ son fardeau d'endettement, dont 9,6 milliards de dette industrielle et 4,9 milliards de dette relative à GE Capital. En deux ans, le groupe aura abaissé sa dette de 28 milliards environ.

Sur le trimestre en cours, le groupe envisage toujours un free cash flow industriel voisin de 2,5 milliards de dollars...

Rappelons que la cession de la division BioPharma de GE à Danaher finalisée en mars avait permis de réduire la dette globale de 13,3 milliards.