General Electric s'enflamme après les trimestriels

(Boursier.com) — General Electric grimpe à Wall Street, alors que le groupe vient de faire état d'une forte réduction de sa perte nette et d'un free cash flow positif. Le conglomérat industriel, qui entend se scinder en trois entités indépendantes, a révélé pour son deuxième trimestre des bénéfices et revenus meilleurs que prévu, ses prévisions annuelles demeurant toutefois prudentes. La perte nette trimestrielle a été de 78 cents par titre, contre 1,08$ un an plus tôt. Le bénéfice ajusté par action a atteint 78 cents, contre 22 cents un an avant et 37 cents de consensus. Les revenus, attendus à 17,6 milliards de dollars, ont en fait augmenté de 2% à 18,6 milliards.

Toutefois, le groupe de Boston réduit aussi prudemment ses estimations annuelles de free cash flow. Il ambitionnait récemment un FCF de 5,5 à 6,5 milliards, mais précise qu'un milliard de free cash allait être repoussé "dans le futur".