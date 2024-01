General Electric retombe à Wall Street

(Boursier.com) — General Electric chute de 6% en pré-séance à Wall Street suite à sa publication trimestrielle, pourtant marquée par un bénéfice ajusté par action supérieur aux attentes à 1,03$ et des ventes ajustées également meilleures que prévu à 18,5 milliards de dollars. Les commandes de ce quatrième trimestre fiscal ont progressé de 7% à 21,7 milliards de dollars. Les activités de moteurs d'avions ont bénéficié d'une solide demande en équipements et services. La réduction des dépenses a limité par ailleurs les pertes dans les énergies renouvelables à 347 millions de dollars. Le bénéfice ajusté trimestriel du groupe de Boston a été de 1,77 milliard contre 1,37 milliard un an avant. Les prévisions fournies pour le premier trimestre déçoivent en revanche quelque peu, le bpa ajusté étant anticipé entre 60 et 65 cents, à comparer à un consensus de 70 cents. GE a finalisé la séparation de son unité santé et prévoit la scission des activités énergétiques, ce qui ferait du groupe un pur acteur de l'aéronautique.