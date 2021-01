General Electric remonte la pente !

(Boursier.com) — General Electric a raté le consensus de bénéfice pour le quatrième trimestre, mais le groupe industriel et financier se montre confiant pour 2021 et anticipe un solide cash flow industriel, allant de 2,5 à 4,5 milliards. GE a aussi restauré sa guidance de bénéfice ajusté annuel par action, allant de 15 à 25 cents.

Le conglomérat diversifié a annoncé un bénéfice net trimestriel de 2,44 milliards de dollars et 2,27$ par action, contre 538 millions de dollars de profits un an avant. Le bpa ajusté a représenté 8 cents, en baisse de 60%, contre 9 cents de consensus. Le free cash flow trimestriel a en revanche dépassé les attentes, alors que le groupe bénéficie d'une reprise des activités énergétiques. Le FCF industriel du trimestre clos a atteint 4,4 milliards de dollars, bien plus élevé que l'estimation de 'plus de 2,5 milliards' du CEO Larry Culp. Sur l'année, ce FCF industriel devient ainsi positif. "Nous avons significativement amélioré la rentabilité de GE et sa performance de cash malgré un environnement macroéconomique toujours difficile", s'est félicité Culp.