General Electric réduit ses prévisions de profits

(Boursier.com) — General Electric, le conglomérat américain, a abaissé ce mardi ses prévisions de profits du fait des pertes sur sa division GE Power, et malgré des gains solides sur la division aéronautique. GE prévoit de réduire ses coûts sur les activités dédiées aux énergies renouvelables. GE a annoncé un bénéfice du troisième trimestre inférieur aux attentes, alors que les revenus ont dépassé quant à eux les prévisions. Le flux de trésorerie disponible (FCF) a dépassé 1 milliard de dollars et largement battu le consensus. La société a enregistré néanmoins une perte nette par action de 21 cents, après un bénéfice par action de 1,08$ l'année dernière, pour la même période. Hors éléments non récurrents, le bpa ajusté est tombé à 35 cents contre 53 cents un an avant, manquant le consensus FactSet qui se situait à 47 cents.

Le FCF a baissé de 11,5% à 1,19 milliard de dollars, mais demeure bien supérieur aux attentes. Les revenus ont augmenté de 2,8% pour atteindre 19,08 milliards de dollars, au-dessus du consensus FactSet (18,4 milliards de dollars). Parmi les segments d'activité de GE, les revenus de GE Aerospace ont bondi de 24% à 6,71 milliards de dollars, dépassant le consensus FactSet (6,55 milliards de dollars). Le chiffre d'affaires de GE Healthcare a augmenté de 6% pour atteindre 4,61 milliards de dollars, au-dessus des attentes (4,52 milliards). Les revenus du segment Power ont chuté de 12% à 3,53 milliards de dollars, en deçà des attentes (4,06 milliards). Les revenus des énergies renouvelables ont décroché de 15% à 3,59 milliards de dollars, mais ont dépassé les attentes (3,46 milliards).

Pour 2022, GE prévoit un bénéfice ajusté par action allant de 2,40 à 2,80$, entourant le consensus FactSet (2,66$), et un free cash flow de 4,5 milliards de dollars, au-dessus des attentes (4,2 milliards de dollars).