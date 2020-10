General Electric réduit ses pertes au 3ème trimestre

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — General Electric a annoncé une perte trimestrielle réduite et un cash flow positif, alors que le géant industriel et financier américain réduit ses coûts dans les divisions énergie et aviation. Le groupe, qui avait annoncé des plans de réduction des dépenses de 2 milliards de dollars, a dévoilé pour son troisième trimestre une perte des opérations poursuivies de 1,2 milliard de dollars, contre 9,5 milliards un an plus tôt. Le bénéfice ajusté par action a représenté 6 cents, contre -4 cents de consensus. Les revenus ont totalisé 19,4 milliards de dollars, alors qu'ils étaient anticipés à 18,7 milliards. Les revenus du segment aviation ont dépassé les attentes à 4,9 milliards. GE anticipe pour le quatrième trimestre un free cash flow industriel d'au moins 2,5 milliards. Le FCF industriel 2021 est attendu positif.