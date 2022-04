General Electric recule, l'inflation et les problèmes d'approvisionnement vont peser sur les résultats

(Boursier.com) — General Electric perd du terrain en pré-séance à Wall Street. Le géant industriel et financier américain s'attend désormais à un bénéfice annuel dans le bas de la fourchette de ses prévisions données en janvier (2,8 à 3,5$) en raison des problèmes continus d'approvisionnement et de la hausse des coûts du fret et des matières premières. Sur les trois mois clos fin mars, la firme a enregistré un bpa ajusté de 24 cents, stable sur un an, mais supérieur aux attentes du marché (19 cents). Les revenus sont ressortis à 17,04 Mds$, en ligne avec le consensus. Les recettes de la branche aviation ont atteint 5,6 Mds$, en croissance organique de 12% sur un an, alors que celles de la division énergie ont reculé de 6%.

Le groupe est par ailleurs sur la bonne voie pour se scinder en trois sociétés "investment grade" distinctes, un plan dévoilé l'année dernière par la firme historique et qui marque l'un des changements les plus importants de son existence.