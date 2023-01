General Electric : pas si brillant ?

(Boursier.com) — General Electric perd du terrain avant bourse à Wall Street. Le géant industriel et financier américain vient de publier pour son quatrième trimestre fiscal des revenus et un free cash flow supérieurs aux attentes de marché. Néanmoins, GE livre également une guidance de bénéfices sans grand relief. Le groupe prévoit un bénéfice ajusté pour 2023 inférieur aux attentes, du fait des difficultés persistantes dans son activité d'énergie renouvelable, déficitaire. GE table sur une perte d'exploitation comprise entre 200 et 600 millions de dollars pour son activité énergétique GE Vernova en 2023. General Electric, qui a achevé la scission de son unité de soins de santé au début du mois, a déclaré qu'il s'attendait à un bénéfice global ajusté par action de 1,60 à 2$ pour l'année complète, contre un consensus FactSet de 2,37$. L'activité aérospatiale devrait continuer à augmenter ses résultats en raison de la forte demande de moteurs et de services après-vente. Le bénéfice d'exploitation de GE Aerospace devrait se situer entre 5,3 et 5,7 milliards en 2023.

Sur le trimestre clos, le bénéfice ajusté par action est ressorti à 1,24$, contre un consensus FactSet de 1,15$. Les revenus ont augmenté de 7,3% pour atteindre 21,79 milliards de dollars, au-dessus du consensus (21,25 milliards). Parmi les unités commerciales de GE, les revenus de l'aérospatiale ont augmenté de 25,7% à 9,68 milliards de dollars, les revenus de l'énergie ont augmenté de 26% à 5,44 milliards, ceux de la santé ont régressé à 5,28 milliards, et les revenus des énergies renouvelables ont augmenté de 3,7% à 5,03 milliards, tous dépassant les attentes de Wall Street. Le FCF, mesuré étroitement surveillée chez GE, atteint 4,3 milliards de dollars, contre un consensus FactSet de 3,98 milliards.