General Electric négocie bien un rapprochement de Gecas avec AerCap

(Boursier.com) — General Electric et AerCap Holdings discutent bien d'un éventuel rapprochement. La firme basée à Dublin et cotée à Wall Street a confirmé être en pourparlers avec le géant américain en vue d'une combinaison avec Gecas qui créerait un géant du financement aéronautique. "L'issue de ces discussions reste à déterminer et il n'y a aucune garantie qu'un accord sera conclu", a souligné AerCap. La compagnie a déclaré qu'elle ne ferait pas de commentaires jusqu'à ce que les discussions soient terminées.

Selon les dernières informations dévoilées par 'Bloomberg', la transaction pourrait atteindre plus de 30 milliards de dollars. Elle verrait les deux premiers acteurs de leasing d'avions se rapprocher pour former une société possédant, gérant ou ayant en commande un total de près de 3.000 appareils.

Restera toutefois à surmonter plusieurs obstacles, et en premier lieu à obtenir l'aval des autorités de la concurrence compte tenu du poids des deux sociétés dans le financement aéronautique mondial. "Une combinaison potentielle des numéros 1 et 2 sur un marché est généralement une raison suffisante pour que les régulateurs examinent un accord, mais cela ne signifie pas nécessairement que les régulateurs ne l'approuveront pas ou que des concessions importantes seront nécessaires", estime à ce sujet Aitor Ortiz, analyste chez 'Bloomberg Intelligence'. "Le fait que l'industrie aérienne soit actuellement confrontée à des turbulences peut être pris en compte".