General Electric miné par le virus

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — General Electric a souffert au premier trimestre du fait de l'impact du coronavirus, qui se chiffre à un milliard de dollars en termes de cash flow. Les revenus trimestriels ont décroché quant à eux de 8%. Le groupe de Boston se montre par ailleurs extrêmement prudent, et estime que la situation pourrait encore se détériorer. Plus tôt ce mois, GE avait retiré sa guidance 2020 du fait des incertitudes. Le free cash flow des opérations industrielles pour le trimestre clos est ressorti négatif de 2,2 milliards de dollars. Les activités aviation et énergie ont décroché de 13% en termes de revenus, alors que l'activité aviation a encaissé une chute de près de 40% de ses profits. Le bénéfice ajusté par action s'est élevé à 5 cents, contre 8 cents de consensus. Soutenu par des éléments non récurrents, le bénéfice net a tout de même progressé à 6,16 milliards de dollars et 70 cents par titre. Les revenus ont totalisé 20,5 milliards de dollars.