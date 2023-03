General Electric maintient ses prévisions, malgré GE Vernova

(Boursier.com) — General Electric grimpe avant bourse à Wall Street, alors que le conglomérat américain a confirmé ses anticipations de bénéfice pour l'année. La demande pour les activités aérospatiales devrait ainsi compenser la faiblesse des opérations dans les énergies renouvelables. GE, qui tient par ailleurs une réunion d'investisseurs, table sur un bénéfice ajusté de 1,60 à 2$ par action en 2023. La croissance des revenus est attendue à 6-9%. La reprise des voyages aériens a soutenu la division aérospatiale, qui conçoit et entretient des moteurs pour Airbus et Boeing. GE estime que l'activité en question affichera une croissance à deux chiffres des revenus annuels, ainsi qu'un bénéfice d'exploitation de 5,3 à 5,7 milliards de dollars.

En revanche GE Vernova, portefeuille d'activités énergétiques du groupe comprenant les énergies renouvelables, devrait déplorer une perte d'exploitation de 200 à 600 millions de dollars cette année. Les opérations dans l'énergie renouvelable sont déficitaires de manière récurrente, avec la faible demande, les coûts de matières premières et de main-d'oeuvre et les pressions de supply chain. Cela complique le projet d'une scission de GE Vernova l'année prochaine. Toutefois, le directeur général de GE, Larry Culp, maintient que les activités énergétiques "se préparent à se débrouiller seules". Le conglomérat dit transformer son activité d'énergie renouvelable et s'attend à "une croissance rentable à long terme", avec l'objectif d'une entité indépendante début 2024.