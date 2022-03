General Electric maintient ses prévisions financières

(Boursier.com) — General Electric, le géant industriel et financier américain, maintient le cap. Ainsi, le groupe a confirmé ce jour ses prévisions financières à l'occasion d'une journée investisseurs. La guidance annuelle de profits et de cash flow est maintenue. GE table pour l'exercice sur un bénéfice ajusté par action allant de 2,80 à 3,50$, à comparer à un consensus FactSet de 3,35$. Le free cash flow est anticipé entre 5,5 et 6,5 milliards de dollars sur la période, contre 5,3 milliards de consensus. La croissance organique des revenus est attendue positive de 6 à 9%. Le groupe confirme donc là ses estimations fournies lors de la publication du quatrième trimestre fiscal, fin janvier.

"Nos équipes sont enthousiasmées par l'avenir alors que nous jetons les bases de nos trois sociétés indépendantes qui seront axées sur les besoins mondiaux critiques de la santé de précision, de la transition énergétique et de l'avenir du vol", a déclaré le directeur général Larry Culp.