General Electric</b> : la branche aviation supprime 10% de ses effectifs américains

General Electric : la branche aviation supprime 10% de ses effectifs américains

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — S'il fallait encore confirmation que l'industrie aéronautique traverse l'une des plus importantes crises de son histoire, General Electric vient d'annoncer la suppression de 10% des effectifs de sa division aviation aux Etats-Unis. Cette mesure, associée à la baisse des dépenses non essentielles et à la réduction de la rémunération des cadres-dirigeants, devrait permettre à GE Aviation d'économiser entre 500 millions et 1 milliard de dollars cette année.