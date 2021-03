General Electric : fusion confirmée de GECAS et AerCap

General Electric : fusion confirmée de GECAS et AerCap









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — General Electric, le géant industriel et financier américain, a confirmé ce jour le rapprochement programmé de sa filiale de location d'avions GECAS avec l'Irlandais AerCap Holdings. GE estime que la transaction lui rapportera plus de 30 milliards de dollars, qui serviront au désendettement du conglomérat. GE Capital Aviation Services est un des leaders du leasing d'avions. GECAS met en location des avions de ligne construits par Boeing et Airbus. L'entité détient, gère ou a en commande près de 1.650 avions appareils. Selon les termes du deal annoncé ce jour et approuvé par les conseils d'administration des deux groupes, GE recevra près de 24 milliards de dollars en cash, ainsi qu'une participation d'environ 46% dans la nouvelle entité créée et un milliard de dollars en titres AerCap et/ou en cash à la finalisation.

GE se recentre ainsi sur son coeur d'activité, comprenant l'électricité, les énergies renouvelables, l'aviation et la santé. L'opération devrait être bouclée au quatrième trimestre 2021. L'entité fusionnée disposerait alors d'une flotte de plus de 2.000 appareils... Citigroup et Goldman Sachs ont accordé à AerCap un financement de 24 milliards pour ce deal.