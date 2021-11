General Electric flambe avant la scission

(Boursier.com) — General Electric bondit de 7% avant bourse à Wall Street sur les 115$, alors que le groupe vient de dévoiler un projet de scission en trois entités cotées. Les cours se rapprochent ainsi des plus hauts observés depuis janvier 2018. GE a l'intention de procéder à une scission en trois entreprises cotées, centrées sur ses activités dans l'aviation, la santé et l'énergie. La compagnie prévoit de scinder GE Healthcare début 2023, GE retenant un intérêt de 19,9%. Le géant industriel américain a indiqué que ses filiales GE Renewable Energy, GE Power et GE Digital seraient fusionnées pour former une seule entité dans l'énergie, qui serait à son tour scindée début 2024. Lawrence Culp, CEO, dirigera la société d'aéronautique une fois la scission bouclée et occupera également la fonction de président non exécutif de GE Healthcare. Scott Strazik serait nommé directeur général de l'entreprise consacrée à l'énergie.