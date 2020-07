General Electric : encore de lourdes pertes, signes éclaircie à l'horizon











Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — General Electric a encore souffert au deuxième trimestre, accusant une perte nette plus élevée que prévue par les analystes. Les revenus et le free cash-flow sont toutefois meilleurs qu'anticipé et le titre grimpe avant-bourse à Wall Street. Sur les trois mois clos fin juin, le conglomérat a essuyé une perte nette de 2,18 milliards de dollars ou 26 cents par titre contre -61 M$ ou 1 cent par action un an auparavant. La perte ajustée par action s'établit à 15 cents contre 10 cents de consensus. Les revenus ont reculé de 24% à 17,75 Mds$ alors que le free cash-flow industriel est négatif à hauteur de 2,1 Mds$ contre un consensus de -3,39 Mds$ et une guidance de -3,5 à -4,5 Mds$.

"Nous avons progressé plus rapidement sur les éléments qui sont sous notre contrôle, y compris nos actions ciblées de préservation des coûts et de la trésorerie", affirme Larry Culpsaid, directeur général. "Sur la base de ce que nous voyons aujourd'hui et des mesures que nous avons prises, une amélioration séquentielle des bénéfices et de la trésorerie au cours du second semestre est réalisable. Nous prévoyons de revenir à un flux de trésorerie industriel positif en 2021".