General Electric en garde sous le pied, après un bond de 100% à Wall Street

(Boursier.com) — General Electric prend encore 4,4% avant bourse à Wall Street ce mardi, alors que le titre a déjà plus que doublé sur un an en toute discrétion. GE a battu aujourd'hui le consensus de marché en termes de bénéfices. Le géant industriel américain a par ailleurs relevé ses estimations annuelles de bénéfice par action et de free cash flow. Le bénéfice ajusté de GE pour le trimestre de juin s'est établi à 68 cents par action, contre un consensus de 46 cents. Les revenus totaux ont augmenté de 18% pour atteindre environ 16,7 milliards de dollars, nettement supérieurs aux anticipations de marché.

GE a rehaussé ses estimations de bénéfices pour l'ensemble de l'année, avec la forte demande de pièces de rechange et de services pour moteurs à réaction de la part des compagnies aériennes. La firme de Boston table sur un bénéfice par action ajusté allant de 2,10 à 2,30$ pour 2023, contre une fourchette antérieure de 1,70 à 2$. La croissance des revenus pour l'année devrait se situer dans une fourchette basse à deux chiffres, par rapport à la fourchette haute à un chiffre estimée précédemment. Le flux de trésorerie disponible pour l'année est estimé entre 4,1 et 4,6 milliards de dollars, contre 3,6-4,2 milliards attendus précédemment. Une reprise plus rapide que prévu dans le secteur aérien après les creux pandémiques a amélioré les résultats des grands acteurs du secteur et stimulé la demande de services après-vente. L'unité aérospatiale de GE, qui fabrique des moteurs pour les jets de Boeing et d'Airbus, a enregistré une croissance à deux chiffres des commandes et des revenus. Ses revenus de services ont augmenté de 31% au deuxième trimestre.

La société a également enregistré une croissance des livraisons de moteurs LEAP, qu'elle produit en joint-venture avec le Français Safran. GE anticipe un bénéfice d'exploitation de l'activité aérospatiale dans une fourchette de 5,6 à 5,9 milliards de dollars cette année. GE prévoit enfin que son activité d'énergies renouvelables réalise des revenus plus élevés qu'attendu et en amélioration significative.