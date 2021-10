General Electric dope ses prévisions de profits

(Boursier.com) — General Electric a révisé en hausse ses prévisions annuelles de bénéfices, après un troisième trimestre supérieur aux attentes de ce point de vue. Le groupe de Boston table désormais sur un bpa ajusté annuel allant de 1,80 à 2,10$. Il évoque un environnement opérationnel difficile, du fait des perturbations de supply chain ainsi que d'autres incertitudes. GE table néanmoins, pour l'année, sur une expansion des revenus, des marges et du free cash flow. La guidance de free cash flow est resserrée entre 3,75 et 4,75 milliards. Sur le trimestre clos, le bénéfice ajusté par action a été de 57 cents, bien meilleur que le consensus et en croissance de 19%. Les revenus ont décliné de 1% à 18,4 milliards, contre 19,2 milliards de consensus.